بيع أسهم الطيران «خطأ استثماري» في نظر ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غمز الرئيس دونالد ترامب من قناة «وورين بافيت»، وأخطائه الاستثمارية، حيث تخلص من أسهم شركات الطيران قبل أن تنتعش مؤخراً.

وقال ترامب: «باع بافيت أسهم شركات الطيران منذ فترة قصيرة. لقد كان على حق طوال حياته، ولكن في بعض الأحيان حتى شخص مثل وورين بافيت الذي أكنّ له الكثير من الاحترام، يرتكب الأخطاء. كان عليه أن يحتفظ بأسهم شركات الطيران التي ارتدت حتى تجاوزت خسائرها».

ويبدو كما لو أن بافيت البالغ من العمر 89 عاماً أخطأ في بيع ما يقرب من 10% من الحصص التي يملكها في شركات الطيران الأمريكية الأربع الكبار، عندما هبطت إلى القاع في إبريل/‏ نيسان.

لكن بقية محفظة أسهم «بيركشاير هاثاوي»، التي تقدر ب 180 مليار دولار في 31 مارس/‏ آذار، حققت انتعاشاً طفيفاً هذا الربع، بقيادة الأسهم المالية، ومنها أسهم «بنك أوف أميريكا»، و«ويلز فارجو»، و«أميريكان إكسبريس».

وسجلت أسهم «أبل»، أكبر شركة تستثمر فيها «بيركشاير»، رقماً قياسياً بلغ 331.75 دولار للسهم، يوم الجمعة الماضي، بارتفاع 3%. وتبلغ قيمة حصة «بيركشاير» فيها 81 مليار دولار.

وإلى جانب استثماراتها في العديد من الشركات الصناعية الأمريكية حققت محافظ بيركشاير انتعاشاً جيداً. كما تستفيد الشركة أيضاً من التسعير الأفضل في إعادة التأمين على الممتلكات، والتأمين ضد الحوادث، حيث إنها لاعب رئيسي في القطاع.

واستعاد سهم «بيركشاير»، الذي كان أداؤه متخلفاً جداً عن أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في مايو/‏ أيار، بعض الخسائر التي فقدها مؤخراً. وأنهى سهم الفئة «أ» على مكاسب بنسبة 4.5%، يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى 309200 دولار. وارتفع سهم الفئة «ب» بنسبة 4.5% ليصل إلى 200.66 دولار.

وقال بيل أكمان من شركة «بيرشينج سكوير» لإدارة الاستثمار، مؤخراً، إنه باع حصته في «بيركشاير»، مشيراً إلى أن بافيت كان يجلس على 137 مليار دولار نقداً، في نهاية الربع الأول، ويواجه تحدياً في استثمار تلك الأموال.