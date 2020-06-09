«مواصفات»: 22% من جهات التقييم مرتبطة بـ «سلامة الغذاء»

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حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، من خلال نظام الاعتماد الوطني الإماراتي (ENAS)، تطورات عدة على صعيد ملف البنية التحتية للجودة في الدولة، خصوصاً في مجالات تقييم المطابقة، ولا سيما تطبيق نظام التعيين لجهات منح شهادات المطابقة، وفق متطلبات اللوائح الفنية الإلزامية للمنتجات المقيدة.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أن تحركات الهيئة وخططها تخدم الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، خصوصاً على صعيد طموح دولة الإمارات بأن يكون اقتصادنا منافساً لأفضل الاقتصادات العالمية، برفع مستوى الإنتاجية الوطنية، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث وتطوير القطاعات الواعدة، ضمن استشراف وطني يمكن الاقتصاد الوطني، ويضع بلادنا ضمن الاقتصادات المهمة عالمياً.

واعتبر أن الدور الحيوي لنظام الاعتماد الوطني الإماراتي شهد تركيزاً لافتاً من خلال تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة في مجالات تدعم التأكد من كفاءة سلاسل الغذاء كافة، وأن ما يناهز 22% من إجمالي الجهات الحاصلة على الاعتماد هي جهات عاملة في قطاعات مرتبطة بالتحقق من سلامة الغذاء.

وأكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن لنظام الاعتماد الوطني الإماراتي (ENAS) دوراً وطنياً بارزاً ضمن ما يصدره من مجالات إلزامية لنشاطات تقييم المطابقة المتنوعة.

وحول أهمية الاعتماد في توفير تسهيل حركة التجارة للمنتجات، ومن أهمها المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالغذاء، أشارت العامري إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منحت الهيئة مصانع المنتجات الغذائية 127 علامة «حلال»، و470 «علامة الجودة الإماراتية».