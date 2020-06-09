شكرا لقرائتكم خبر عن 99 % من الهجمات السيبرانية تحتـاج إلى تفاعـل بشري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت في الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه يجب على الشركات التصدي للتهديدات المتطورة بشكل دائم وحماية نفسها بشكل أفضل؛ وذلك من خلال التركيز على الحلول التي تستهدف الأفراد وتعزيز طرق الحماية من الهجمات المستهدفة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات التدريبية لنشر الوعي حول أمن الفضاء الإلكتروني في الوقت الفعلي.
وأضاف: «ننتهج رؤية فريدة من نوعها في مجال الأمن السيبراني تركز على حماية الأفراد ونعمل على تطوير الحلول التي تحمي الأفراد الأكثر استهدافاً في المنظمة. نحن ندعم مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي والرعاية الصحية والقطاع العقاري والتعليمي واللوجستي والصناعي وغيرها. وكشف تقريرنا «بروف بوينت» السنوي المرتكز على العامل البشري» عن أن أكثر من 99% من الهجمات السيبرانية تحتاج إلى تفاعل بشري بدلاً من استهداف الأنظمة والبنية التحتية؛ لتثبيت البرامج الضارة ومن ثم البدء في تنفيذ معاملات احتيالية وسرقة البيانات.
ومن خلال تركيزنا على التقنيات السحابية والمنصة الذكية الأكثر تقدماً في العالم؛ تعمل حلولنا على التصدي إلى 99٪ من الهجمات التي تستهدف مرفقات البريد الإلكتروني؛ كما تعمل، يومياً، على كشف ومنع التهديدات ومخاطر الامتثال في أكثر من 600 مليون بريد إلكتروني، وأكثر من سبعة ملايين تطبيق للهاتف المحمول ومئات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
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