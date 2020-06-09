«اتصالات» و«دو» تطلبانضبط مشتريات التطبيقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

دعت شركتا «اتصالات» و«دو»، مشتركي الهاتف المتحرك، إلى التسجيل لاستلام رسائل نصية للتنبيه عن الحد الأقصى للمشتريات من متجري «أبل ستور وجوجل بلاي» بهدف عدم تجاوز الحد المالي الذي يحدده المشترك مسبقاً في فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وفعلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مطلع شهر نوفمبر 2019، وقف عمليات الشراء من متاجر تطبيقات الهاتف المتحرك باستخدام رقم الهاتف المتحرك ليتم تفعيل الشراء فقط في حال قام المشترك بتحديد سقف محدد لقيمة المشتريات من متاجر التطبيقات من خلال التواصل مع «اتصالات» أو«دو».

وأبلغت شركة «أبل» في وقت سابق، مستخدمي هواتف «آيفون» بضرورة وضع حد أقصى شهري مسبق لقيمة مشترياتهم عبر تطبيقات «آي تيونز» في إطار آليات ل «اتصالات» و«دو» لوضع حد للشراء عبر متاجر التطبيقات من «أبل ستور»، التزاماً بقرار هيئة تنظيم الاتصالات لحماية المشتركين من ارتفاع قيمة الفواتير دون معرفة السبب.