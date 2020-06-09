2.66 مليار استثمارات المواطنـين فـي الأسهـم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المستثمرون المواطنون ضخ السيولة في أسواق الأسهم المحلية، وهو الأمر الذي رفع من صافي استثماراتهم إلى 2.66 مليار درهم منذ بداية عام 2020 حتى الرابع من يونيو الجاري، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وأظهرت المتابعة لحركة تداولات هذه الشريحة من المستثمرين نمو صافي استثماراتهم على المستوى الشهري بنسبة تتجاوز 9% تقريباً خلال فترة الرصد مقارنة مع إبريل من العام ذاته.. فيما وصلت نسبة النمو إلى 9.6% مقارنة مع شهر مارس.

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وتفصيلاً فقد بلغ صافي استثمارات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.322 مليار درهم منذ بداية العام الجاري حتى 4 يونيو حسب الأرقام التي يوثقها الموقع الإلكتروني للسوق.

وجاء النمو المستمر في صافي استثمارات المواطنين نتيجة تنفيذهم عمليات شراء بقيمة 9.955 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد مقابل مبيعات بقيمة 7.633 مليار درهم في الفترة ذاتها.

وشكلت تداولات المستثمرين المواطنين نحو 57.4% من إجمالي تداولات جميع المستثمرين في السوق، والتي بلغت 17.34 مليار درهم منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 4 يونيو.(وام)