«فيتش» تثبت تقييم «المصــرف» عنــد (A)

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” منحت وكالة فيتش إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، التصنيف الائتماني للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل وأعطت الوكالة تصنيف F1 لالتزامات المصرف القصيرة الأجل. ويعكس هذا التصنيف حالة الاستقرار التي يتمتع بها المصرف ومتانة مركزه المالي وقدرته على إدارة المخاطر بكفاءة مما مكنه من مواجهة التحديات ومواصلة نموه وأداء دوره بمزيد من الثقة. وعبر فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف عن سعادته لقيام وكالة فيتش بمنح المصرف هذا التصنيف المتقدم.

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