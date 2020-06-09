شكرا لقرائتكم خبر عن «بي بي» تلغي 10 آلاف وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «بي بي» النفطية البريطانية أمس الاثنين إلغاء 10 آلاف وظيفة في العالم ما يساوي 15% من مجمل العاملين لديها بهدف التأقلم مع سوق نفطية تأثرت إلى حد بعيد بالأزمة الصحية.

وقالت المجموعة في بيان إن غالبية هذه الوظائف ستلغى بحلول نهاية العام على أن تشمل خصوصاً موظفين يتولون مهام إدارية، وستقلص بواقع الثلث عدد المسؤولين الكبار.

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