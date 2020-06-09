مليارديرات ينعشون «كريدي سويس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعول «كريدي سويس» على مليارديرات مستعدين للمخاطرة لدفع نمو الإيرادات في قسم إدارة الثروات.

ويستغل أغنى أغنياء العالم اضطرابات السوق كفرصة لتصيد الصفقات عبر الاستحواذات والاستثمار في الأصول عالية المخاطر، ويقدر فيليب فيلي رئيس قسم إدارة الثروات الدولية في «كريدي سويس» أن مثل تلك الأنشطة قد تعود بنحو 400 مليون دولار من الإيرادات الإضافية حتى نهاية 2022.(رويترز)

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