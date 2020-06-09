متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تكبدت «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» خسائر صافية بنحو 9.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 802 ألف درهم فقط في الفترة المقابلة من عام 2019. وعزت الشركة الخسارة إلى انخفاض القيم العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

* يبحث مجلس إدارة شركة «الخليج للملاحة» في 11 يونيو تقرير سير الأعمال.

* تعقد الشركة «الوطنية الدولية القابضة» اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في 21 يونيو للنظر في زيادة رأسمال الشركة إلى 22.77 مليون دينار كويتي عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال.

* وافقت هيئة أسواق المال الكويتية لشركة الصناعات الوطنية القابضة «صناعات» على تجديد حق شراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة (الخزينة) لمدة 6 أشهر أخرى.