شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بأكثر من 1% ررغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الإثنين أمام أغلب العملات الرئيسية حيث استفاد من الطلب على الملاذات الآمنة على الرغم من صدور بيانات حكومية ضعيفة.



وأقبل المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي في ظل أزمة فيروس "كورونا".



وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الجاري بنسبة 5.2% من توقعاته السابقة في أبريل بانكماش نسبته 3%.

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وكشف البنك عن توقعاته بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة واليابان بنسبة 6.1% في العام الجاري.



أظهرت بيانات حكومية في اليابان انكماش الناتج المحلي الغجمالي بنسبة 0.6% في الربع الأول مقارنة بتوقعات انكماش بنسبة 0.5%.



وسجل الحساب الجاري فائصا بحوالي 0.25 تريليون ين في الشهر الماضي بينما توقع محللون تحقيق فائض عند 0.33 تريليون ين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 108.3، وسجل أعلى سعر عند 109.6 وأقل سعر عند 108.2.