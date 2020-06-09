شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بالتزامن مع تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الددولار أمام أغلب العملات الرئيسية في الوقت الذي لا يزال فيه المستثمرون على أسواق الأسهم نوعا ما عقب تقرير الوظائف الإيجابي.



كانت بيانات قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 2.5 مليون وظيفة خلال مايو/أيار بينما أشارت التوقعات إلى فقدان ما يصل إلى ثمانية ملايين وظيفة في نفس الفترة، وانخفض معدل البطالة إلى 13.3% من 14.7%.

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ومن المنتظر غدا الثلاثاء بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي ويستمر حتى الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن الفائدة مع توقعات بتثبيتها عند 0.25% دون تغيير.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.07 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.3% وأغلقت عند 1705.1 دولار للأوقية، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليووم عند 1707.1 دولار وأقل سعر عند 1680.7 دولار.