شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض وسط مع ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل الترقب لاجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيبدأ غدا الثلاثاء.



وكانت وزارة العمل قد أعلنت إضافة الاقتصاد الأمريكي 2.5 مليون وظيفة خلال مايو/أيار بينما أشارت التوقعات إلى فقدان ما يصل إلى ثمانية ملايين وظيفة في نفس الفترة، وانخفض معدل البطالة إلى 13.3% من 14.7%.



وسوف يبدأ غدا اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي لمناقشة أبرز التحديات علبى صعيد الاقتصاد وأزمة "كورونا" وسط توقعات بالإبقاء على االفائدة قرب الصفر دون تغيير.

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ومن المنتظر إعلان البنك المركزي عن توقعاته بخصوص الناتج المحلي الإجمالي والتضخم خلال العام الجاري في ضوء الأزمة.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بما حققه سوق العمل من إنجاز تاريخي غير مسبوق بإضافة هذا العدد من الوظائف في شهر واحد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.07 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.