شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق مستوى 1691.10، ليشير إلى توجه السعر لتقديم مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1764.00، بينما كسره سيبقي على موقفنا الحيادي إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

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