شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1295، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تقديم تداولات إيجابية لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1418، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.1295.

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