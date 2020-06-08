شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتفوق بفضل الأسهم العقارية والبنوك تدعم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصة دبي اليوم الاثنين مع صعود أسهم الشركات العقارية، في حين استمرت مكاسب البورصة السعودية من الجلسة السابقة بعد تمديد تخفيضات مجموعة أوبك+.

اتفقت منظمة البلدان المصدة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، في أبريل نيسان على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 ميون برميل يوميا في شهري مايو أيار ويونيو حزيران. ويوم السبت، وافقوا على تمديد التخفيضات حتى نهاية يوليو تموز.

وفي الوقت ذاته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن السعودية وحليفيها الخليجيين الكويت والإمارات لن يخفضوا بمقدار 1.18 مليون برميل يوميا إضافية في يوليو تموز كما هو الحال هذا الشهر.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي الرئيسي مرتفعا 0.5 بالمئة، إذ زاد سهم البنك السعودي الفرنسي 6.3 بالمئة وارتفع سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي 1.4 بالمئة بعد يوم من تسجيل أكبر مكسب خلال اليوم في شهرين. وقفز سهم إعمار العقارية القيادي 6.5 بالمئة، في حين صعد سهم الاتحاد العقارية 13 بالمئة.

وصعد بنك دبي الإسلامي، الذي كلف بنوكا بتسويق صكوك مقومة بالدولار، 0.5 بالمئة.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة تحت وطأة خسارة سهم بنك أبوظبي الأول 2.3 بالمئة وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.2 بالمئة.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.4 بالمئة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1 بالمئة وسهم صناعات قطر للبتروكيماويات واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، سجلت مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية ارتفاعا 0.3 بالمئة ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة بفضل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 7300 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4369 نقاط.

دبي.. قفز المؤشر 1.4 بالمئة ليسجل 2164 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 9316 نقطة.

البحرين.. أضاف المؤشر 0.6 بالمئة ليبلغ 1277 نقطة.

سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3537 نقطة.

الكويت.. تقدم المؤشر واحدا بالمئة إلى 5563 نقطة.