شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع مدينة المعرفة الاقتصادية لتكبد الخسائر خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 5.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 19.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

Advertisements

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض الإیرادات خلال الربع الحالي.

وتراجعت المبيعات إلى 24.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 82.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 18.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 39.3 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية المتعلقة بالوحدات والأراضي المباعة وإعادة تقييم للقيمة العادلة في حصة ملكية موجودة سابقاً في شركة زميلة الناتج عن شراء كامل الحصص في الشركة الزميلة.