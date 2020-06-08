شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بأكثر من 3% رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من قرار "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين بتمديد اتفاق خفض الإنتاج.



كانت مجموعة "أوبك+" قدد أعلنت يوم السبت تمديد اتفاق خفض الإنتاج المقدر بنحو 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو/تموز المقبل بدلا من نهاية يونيو/حزيران الحالي.



لكن وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" أكد على صعوبة إدراك أي المسارات التي سيتخذها سوق الخام في الفترة المقبلة عقب إقرار اتفاق خفض الإنتاج وتمديده.

Advertisements



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.07 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 38.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.4 دولار وأقل سعر عند 37.9 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 3.3% إلى 40.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 40.8 دولار.