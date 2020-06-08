شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يواصل مكاسبه بدعم من إجراءات فتح الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اررتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الإثنين أمام أغلب العملات الرئيسية مواصلا مكاسبه بدعم من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



ولا تزال الحكومة النيوزلندية تؤكد تسجيل صفر إصابات ووفيات بفيروس كوونا لأكثر من أسبوع، وهو ما جعلها تعلن السيطرة على الفيروس التاجي.



وعلى أثر السيطرة على فيروس "كورونا"، تعيد نيوزلندا الحياة إلى طبيعتها وسباق عهدها مما يعني انتعاش الأنشطة الاقتصادية المختلفة والإنفاق والطلب على السلع والخدمات من جانب المستهلكين.

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بالمقارنة، تعمل الإدارة الأمريكية على الضغط على مختلف الولايات من أجل استمرار إعادة فتح الاقتصادات لديها بشكل تدريجي بعد أشهر من الإغلاق.



ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قرب مليوني حالة وتجاوز عددد الوفيات نحو 110 آلاف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6546، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.655، في حين سجل أقل سعر عند 0.6498.