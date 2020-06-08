شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى له على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الإثنين لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى قياسي سجله في جلسة الجمعة الماضية وسط انتعاش القطاع التكنولوجي.



وتواصل شركات القطاع التكنولوجي جذب المستثمرين في ظل إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد أشهر من الإغلاق بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وتعمل "آبل" بشكل تدريجي على إعادة فتح متاجرها في كافة الولايات الأمريكية بالإضافة إلى دول أخرى حول العالم.

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وعلى صعيد آخر، توقع محللون تأخر إصدر النسخ الجديدة من جوالات "آيفون" لما بعد سبتمبر/أيلول المقبل بسبب تعطل سلاسل الإمدادت نتيجة أضرار أزمة "كورونا".



كان سهم "آبل" قد سجل يوم الجمعة الماضية اعلى إغلاق قياسي على الإطلاق مما دفع القيمة السوقية صعودا قرب 1.5 تريليون دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 329.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 331.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 327.3 دولار.