شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يصعد بنحو 13% خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط تفاؤل في الأسواق بشأن إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي فضلا عن هدوء مخاطر أزمة كورونا في الآونة الأخيرة.



وذكر محللون بأنه ربما الأسوأ قد انتهى بالنسبة لـ"بوينج" مع بدء تعافي الاقتصاد نوعا ما من ازمة كورونا واحتمالية عودة صناعة السفر والرحلات، وهذا ما رفع أسهم هذا القطاع اليوم.



وأضاف المحللون أيضا بأن سهم بوينج بدأ يجذب المستثمرون إليه مجددا مع انحسار أضرار كورونا خاصة مع تعافي سوق العمل في مايو/أيار الماضي.

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وتضررت "بوينج" بشكل كبير من أزمة "كورونا" مع توقف السفر وإغلاق الحدود حول العالم بالإضافة إلى استمرار وقف تحليق طائرات "737 ماكس" حتى يومنا هذا.



وأعلنت "بوينج" في الآونة الأخيرة استئناف إنتاجها من طائرات "737 ماكس" رغم عدم الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "بوينج" بنسبة 13.6% إلى 233.4 دولار في تمام الساعة 15:20 مساء بتوقيت جرينتش، وسجل أعلى مستوى عند 234.2 دولار وأقل سعر عند 218.9 دولار.