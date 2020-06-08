شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات مع تحقيق "ناسداك" مستوى قياسيا جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليووم الإثنين وحقق "ناسداك" أعلى مستوى قياسي جديد وسط تجاهل من المستثمرين لأحداث العنف المستمرة عقب حادث عنصري.



ويركز المحللون على إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي من أجل المزيد من التعافي رغم ارتفاع إصابات كورونا في البلاد قرب مليوني حالة وتجاوز الوفيات 110 آلاف.



وكانت وزارة العمل قد أعلنت الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد 2.5 مليون وظيفة خلال مايو/أيار بينما توقع محللون فقدان نحو ثمانية ملايين وظيفة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 13.3% على عكس توقعات أشارت إلى ارتفاعه قرب 19% من 14.7% في أبريل/نيسان.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 270 نقطة) إلى 27388 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3204 نقاط، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 9791 نقطة بعد تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق عند 9847 نقطة.