شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يُكبد شمس خسائر بـ 2.7 مليون ريال خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة المشروعات السياحية "شمس"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 2.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض الإيرادات بشكل ملحوظ بسبب تداعيات فيروس كورونا و ما تبعه من إجراءات احترازية على الرغم من الانخفاض الملحوظ في المصاريف التسويقية و الإدارية للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتراجعت المبيعات إلى 1.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 2.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 4.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 12.2 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال العام 2019 إلى زيادة وتنوع الإيرادات الأخرى للعام الحالي و تسوية مخصص الزكاة على الرغم من زيادة المصروفات العمومية والإدارية للعام 2019.
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