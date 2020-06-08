قال مورجان ستانلي اليوم الاثنين إن أسعار النفط صعدت بسرعة لمعدلات تثير مخاطر حدوث هبوط نظرا لهشاشة وضع الطلب وذلك بعد أن بلغ الخام القياسي أعلى سعر له في ثلاثة أشهر.
وارتفعت أسعار النفط اليوم إثر اتفاق كبرى الدول المنتجة للخام على تمديد اتفاق لخفض قياسي للإمدادات حتى نهاية يوليو تموز ومع بلوغ واردات الصين من النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق في مايو أيار.
لكن مورجان ستانلي أشار إلى أن توقعه الأساسي مازال يتمثل في نقص الإمدادات بالسوق في النصف الثاني من العام الحالي وتقلص المخزونات في الربع الرابع والربع الأول من العام المقبل.
وقال في مذكرة إن صعود الأسعار "يبدو مدفوعا بالإمدادات بشكل أكبر من الطلب، ومدى القدرة على زيادة عمليات التكرير في هذا السياق هو أمر مشكوك فيه".
ووصلت هوامش التكرير لمستويات تاريخية منخفضة وظلت مخزونات المنتجات البترولية مرتفعة بالمقارنة بمخزونات النفط الخام بما يشير إلى أن تعافي الطلب يتسم بهشاشة نسبية.
وقال مورجان ستانلي إن معدلات الاستهلاك لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل كورونا بشكل كامل قبل نهاية 2021، مضيفا أن المخزونات مرتفعة بصورة غير معتادة بعد زيادتها في أبريل نيسان.
وأشار إلى أن نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد يعود لمعدلات أعلى من اللازم إذا جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأسعار تفوق بكثير 40 دولارا.
ويرى البنك مبعث خطر من التزام أوبك بخفض الإمدادات الذي أدى إلى معدلات مرتفعة غير معتادة من القدرات الإنتاجية الفائضة.
وقال "عندما تنتهي اتفاقات الخفض في النهاية، فقد يزيد الإنتاج بشكل حاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مورجان ستانلي يحذر من أن صعود أسعار النفط السريع ينبئ بهبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.