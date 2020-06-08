وزير المالية يتحدث عن «اختفاء» 123 مليار جنيه من الناتج المحلي بسبب كورونا

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن "اختفاء" 123 مليار جنيه من الناتج المحلي خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشار معيط، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، إلى أن دول العالم حالياً تتخذ مسلكها بإعادة فتح الاقتصاد مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدبير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن القدرات لا تستطيع أن تتحمل لفترات أكثر من ذلك لمثل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن عملية الإغلاق كانت حل فوري ومباشر للتعامل مع الأزمة، لافتاً إلى أن التخوف العالمي كله أن تتحول هذه الأزمة إلى نتائج وآثار سلبية على معيشة المواطنين، لذا أصبحت كل الدولة تتعامل على تحقيق التوازن بين إعادة الفتح والحفاظ على صحة المواطنين.

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وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات لدعم بعض القطاعات، وقرارات تخفيف الضرائب عن طريق التقسيط أو مد الآجل، وهناك مشروع قانون لمجلس النواب لرفع غرامات التأخير وفوائد التأخير وغيرها.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لصالح المواطن، ولكن هناك مئات الآلاف من العمالة في قطاعات تأثرت سلباً، ولذلك تم صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وتم تخصيص 3 مليار جنيه من صندوق دعم الصادرات لمنح سيولة للشركات، وتم تخفيف الضرائب عن طريق التقسيط أو مد الآجل، وهناك مشروع قانون لمجلس النواب لرفع غرامات التأخير وفوائد التأخير وغيرها، كلها أثرت على إيرادات الدولة بصورة أو بأخرى.

وأكد معيط أن دول العالم أجمع تمر بنفس الأزمة، والأزمة الحالية ألقت بتداعياتها على نتائج الإصلاح الاقتصادي التي تحققت، ولكننا نعمل على بناء دولة عافية وقوية للأجيال القادمة، في مجالات الصحة والتعليم والسكن والأمن ومستوى معيشة ملائم.