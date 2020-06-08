قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي أن الدولة لا نسنطيع أن تتحمل لفترات أكثر من ذلك مثل هذه الأزمة.
وأضاف معيط أن الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب "كورونا".
أشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لصالح المواطن، ولكن هناك مئات الآلاف من العمالة في قطاعات تأثرت سلباً، ولذلك تم صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وتم تخصيص 3 مليار جنيه من صندوق دعم الصادرات لمنح سيولة للشركات، وتم تخفيف الضرائب عن طريق التقسيط أو مد الآجل، وهناك مشروع قانون لمجلس النواب لرفع غرامات التأخير وفوائد التأخير وغيرها، كلها أثرت على إيرادات الدولة بصورة أو بأخرى.
أضاف، خلال مؤتمر صحفي، إن القدرات لا تستطيع أن تتحمل لفترات أكثر من ذلك لمثل هذه الأزمة، وعملية الإغلاق كانت حل فوري ومباشر للتعامل مع الأزمة، ولكن التخوف العالمي كله أن تتحول هذه الأزمة إلى نتائج وآثار سلبية على معيشة المواطنين، فأصبحت كل الدولة تتعامل على تحقيق التوازن بين إعادة الفتح والحفاظ على صحة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية : أزمة كورونا تسببت في فقد الدولة 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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