اليورو مقابل الين يلتقط أنفاسه- تحليل - 8-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدء سعر الزج بالتقاط أنفاسه بعد تسجيله لأهداف إيجابية كبيرة بوصوله نحو 124.41 لنلاحظ انجذابه حاليا نحو 123.25 مختبرا بذلك مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي, نشير إلى أن ثبات هذا الدعم أمام التداولات التصحيحية سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تجديد الهجوم الصاعد بهدف الوصول نحو 124.30 و 125.20 على التوالي.
أما تسلل السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم الصاعد ليتكبد بذلك بعض الخسائر الإضافية باستهدافه لمستوى 122.60 و 121.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.25 و 125.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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