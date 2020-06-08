شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلتقط أنفاسه- تحليل - 8-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدء سعر الزج بالتقاط أنفاسه بعد تسجيله لأهداف إيجابية كبيرة بوصوله نحو 124.41 لنلاحظ انجذابه حاليا نحو 123.25 مختبرا بذلك مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي, نشير إلى أن ثبات هذا الدعم أمام التداولات التصحيحية سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تجديد الهجوم الصاعد بهدف الوصول نحو 124.30 و 125.20 على التوالي.

أما تسلل السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم الصاعد ليتكبد بذلك بعض الخسائر الإضافية باستهدافه لمستوى 122.60 و 121.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.25 و 125.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد