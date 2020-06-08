شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصطم بحاجز قوي-تحليل - 8-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج اندفاعه الصاعد بتداولات يوم الجمعة ليواجه بذلك حاجز مهم عند 139.70 وليستقر دونه, الثبات السلبي الحالي قد يدفع به للبدء بالتصحيح الهابط مع توفر فرصة لاختبار مستوى 137.10 و 136.65.

أما نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيمكنه من بمواصلة تسجيل الأهداف الإيجابية لتمتد التداولات بذلك نحو 140.40 و141.70 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.80 و 137.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز