الباوند مقابل الين يصطم بحاجز قوي-تحليل - 8-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج اندفاعه الصاعد بتداولات يوم الجمعة ليواجه بذلك حاجز مهم عند 139.70 وليستقر دونه, الثبات السلبي الحالي قد يدفع به للبدء بالتصحيح الهابط مع توفر فرصة لاختبار مستوى 137.10 و 136.65.
أما نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيمكنه من بمواصلة تسجيل الأهداف الإيجابية لتمتد التداولات بذلك نحو 140.40 و141.70 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.80 و 137.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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