شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحاول الثبات بإيجابية– تحليل - 8-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديم محاولا ت الثبات ضمن النطاق الإيجابي بارتكازه فوق الدعم المحوري الممتد نحو 775.00 بالإضافة لتشكيل مستوى 810.00 للدعم الإضافي, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليتمكن من خلاله باختراق المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل عائق لحظي عند 875.00 ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الرئيسية والمستقرة عند 915.00 و 955.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 915.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق