شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحاول الثبات بإيجابية– تحليل - 8-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديم محاولا ت الثبات ضمن النطاق الإيجابي بارتكازه فوق الدعم المحوري الممتد نحو 775.00 بالإضافة لتشكيل مستوى 810.00 للدعم الإضافي, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليتمكن من خلاله باختراق المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل عائق لحظي عند 875.00 ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الرئيسية والمستقرة عند 915.00 و 955.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 915.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يحاول الثبات بإيجابية– تحليل - 8-6-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.