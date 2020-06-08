شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالارتفاع– تحليل -8-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على ارتكازه الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 2.4530 ليزيد ذلك من فعالية المسار التصحيحي الصاعد لنلاحظ ملامسته حاليا لمستوى 2.5600, حاليا وبتمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, نتوقع استئناف السعر للهجوم الصاعد ليتجاوز بذلك مستوى 2.6200 ولتمتد التداولات بذلك نحو 2.7200 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5000 و 2.6200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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