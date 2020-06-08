الاقتصاد

النحاس يرتفع بعد استيعاب ببيانات الصادرات الصينية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليتعافى المعدن الصناعي بعد التراجع في أعقاب صدور بيانات الصادرات الصينية التي تراجعت في مايو/أيار الماضي.


وانخفضت صادرات الصين في الشهر الماضي بسبب أزمة "" التي دمرت الطلب العالمي على مختلف السلع، لكن هذا التراجع كانت بوتيرة أضعف من التوقعات، بينما هبطت الواردات بوتيرة شهرية هي الأكبر منذ يناير/كانون الثاني عام 2016.

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وسلطت بيانات ضعف الصادرات الصينية الضوء على الضغوط التي يعاني منها القطاع الصناعي الصيني، والذي يعد أحد أهم وأكبر المستهلكين للنحاس على مستوى العالم.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.07 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2.56 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.57 دولار وأقل سعر عند 2.53 دولار.

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