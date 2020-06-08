شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر بعد تمديد تخفيضات أوبك بلس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل اتفاق تحالف أوبك بلس على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية تموز/يوليو المقبل ، بجانب إلى ارتفاع واردات النفط إلى الصين لأعلى مستوياتها على الإطلاق.

ارتفع خام برنت بنسبة 2.3% إلى مستوي 43.40$ للبرميل الأعلى منذ 6 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 42.42$ ، و سجل أدنى مستوي عند 41.84$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بأكثر من 4.9 % ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد الإعلان عن عقد اجتماع تحالف أوبك بلس .

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 11% ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2019.

وتعاذ تلك السلسلة القوية من المكاسب الأسبوعية إلى العديد من الأسباب ، منها آمال تعافي مستويات الطلب العالمي بعد تخفيف القيود ضد فيروس كورونا ،وانحسار تخمة المعروض بعد تطبيق اتفاق أوبك بلس ، وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2018.

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وافق تحالف "أوبك بلس" رسميا يوم السبت على تمديد تخفيضات قائمة تمثل 10% من الإمدادات العالمية لمدة شهر إضافي حتى نهاية تموز/يوليو المقبل.

وكان التحالف العالمي قد اتفق فى نيسان/أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ،لتحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.

وبعد الموافقة على التمديد ،قررت المملكة العربية السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" رفع أسعار الخام تسليم تموز/يوليو بأعلى وتيرة فى نحو عشرين عام.

فى الصين قفزت واردات ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم 19.2% فى أيار/مايو ، مسجلة أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق ،بفضل تعافي الطلب الوقود بقوة بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأحد أن الصين اشترت 11.296 مليون برميل يوميا ، ارتفاعا من 9.84 مليون برميل يوميا فى نيسان/أبريل ،وسجلت الواردات 9.47 مليون برميل فى أيار/مايو 2019.