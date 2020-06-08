شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مواصلا التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، وبدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 97.07 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.84 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.71 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال التسعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 96.44 نقطة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 1.4% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية ،بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف فى الولايات المتحدة ردا على مقتل جورج فلويد.

استعاد الاقتصاد الأمريكي نحو 2.5 مليون وظيفة فى أيار/مايو على خلاف التوقعات فقد 7.75 مليون وظيفة ،وذلك بفضل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا ، الأمر الذي عزز آمال تعافي أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من تداعيات جائحة الفيروس التاجي.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنحو 1.5% لتحافظ على مكاسبها القوية المحققة مؤخرا ،بفضل تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.