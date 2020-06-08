شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتد من أدنى مستوى فى أسبوع استنادا على بيانات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق يوم الجمعة ،استنادا على بيانات صينية أفضل من التوقعات عن الميزان التجاري ، عززت آمال تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن فى العالم من أزمة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.4% إلى مستوي 17.75$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.33$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.29$.

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فقد المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة نسبة 1.6% ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 17.21$ للأوقية ، مع هبوط معظم أسعار المعادن النفيسة بعد بيانات إيجابية عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الفضة نسبة 2.6% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

فى الصين وعلى حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك ،جاءت بيانات الميزان التجاري خلال أيار/مايو بأفضل من توقعات السوق ، الأمر الذي عزز آمال تعافي الاقتصاد الصيني سريعا من تداعيات فيروس كورونا المستجد.