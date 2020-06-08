الاقتصاد

الذهب عالميا يعوض جزءا من خسائر ما بعد تقرير الوظائف الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب، اليوم، الاثنينن مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار ،إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي، وإن ظل الطلب على الملاذات الآمنة ضعيفا عقب قفزة في التوظيف بالولايات المتحدة عززت الآمال في تعاف اقتصادي سريع.

 

وزاد السعر الفوري للذهب 0.7 بالمئة إلى 1696.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعدما نزل بما يصل إلى 2.4 % يوم الجمعة عقب بيانات أظهرت إضافة القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة، 2.5 مليون وظيفة الشهر الماضي مقارنة بتوقعات لتراجع بثمانية ملايين وظيفة.

 

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وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1700.30 دولار للأوقية. وأدت بيانات الوظائف القوية إلى إقبال على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم التي تقدمت اليوم.

 

ويترقب المتعاملون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يختتم أعماله الأربعاء، رغم توقفهم عن وضع احتمال أسعار فائدة سلبية في الحسبان عقب التعافي المفاجئ للتوظيف.

 

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 17.68 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1928.66 دولار، وفقد البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 830.78 دولار للأوقية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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