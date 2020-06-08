شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله صالح كامل رئيسا لمجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (م)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقرا لعملياتها، عن تعيين عبد الله صالح كامل رئيسا للمجلس وذلك خلفا للراحل الشيخ صالح عبد الله كامل مؤسس المجموعة الذي انتقل إلى رحمة الله الشهر الماضي. وقد صادق مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين.

ويعتبر عبد الله صالح كامل من الشخصيات الأوائل التي واكبت تأسيس المجموعة، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسا للجنة التنفيذية في المجموعة لعدة سنوات، ومن الذين ساهموا بفاعلية في وضع وتطوير استراتيجيات التنويع والتوسع للمجموعة وأشرفوا على تنفيذها طوال السنوات السابقة، ويرجع له الفضل في الكثير من الإنجازات التي حققتها إلى جانب والده مؤسس المجموعة رحمه الله.

إلى جانب ذلك، عبد الله صالح كامل هو الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة، المملكة العربية السعودية، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة عسير، ورئيس مجلس أملاك للتنمية والتمويل العقاري، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، ونائب رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إعمار. وقد شغل سابقًا العديد من المناصب التنفيذية في مجموعة دلة البركة، وبلغت ذروتها في منصب نائب الرئيس لقطاع الأعمال حتى عام 1999 عندما تولى منصبه الحالي. ويمتلك الأستاذ عبد الله صالح كامل خبرة متنوعة تزيد عن 30 عامًا في القطاعات المصرفية والاستثمارية والصناعية.

وفي هذه المناسبة قال عبد الله صالح كامل "أتوجه بالشكر والتقدير لأخواني في مجلس إدارة المجموعة بتشريفي برئاسة مجلس إدارة المجموعة، وهو منصب فيه امتحان كبير لي، لكونني أخلف فيه مؤسس المجموعة وربانها وقائد مسيرتها والدنا ووالد الجميع الشيخ صالح عبد الله كامل رحمه الله الذي عرف عند الجميع بأنه رائد الصيرفة الإسلامية الحديثة ومؤسس نهضتها على مستوى الكثير من الدول الإسلامية. لكننا عاهدنا أنفسنا على أن نتمسك بنهجه ونسير على هدي مثله النبيلة العليا في مواصلة أشواط النجاح والتميز للمجموعة، متوجها بالشكر والتقدير لكافة الجهات الرسمية والرقابية في مملكة البحرين والبلدان التي تعمل فيها وحداتنا، وإلى كافة شركائنا وموظفينا الذين بفضل تعاونهم جميعا سوف نواصل المسيرة إن شاء الله".

ومن جهته، قال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية "في الوقت الذي نستشعر فيه فداحة خسارتنا برحيل مؤسس المجموعة الشيخ صالح عبدالله كامل رحمه الله، مسلمين بقضاء الله وقدره، فأننا نود أن نعبر عن امتناننا لموافقة عبدالله صالح كامل على تولي رئاسة مجلس إدارة المجموعة بمباركة مجلس الإدارة والجهات الرقابية في مملكة البحرين، لكون هذه الموافقة توفر ضمانة أكيدة على مواصلة المجموعة على ذات النهج الذي اختطه لها مؤسسها الراحل، ولكون الأستاذ عبدالله هو من مؤسسي المجموعة أيضا، ومن الذين قادوا بكل تفاني وإخلاص مسيرتها طوال السنوات السابقة، معربين عن كامل ثقتنا بحنكته وحكمته في قيادة المجموعة نحو مواصلة ريادة الصناعة المصرفية الإسلامية إقليميا وعربيا ودوليا".

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نبذة عن مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب. مرخّصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من روّاد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار شخص في الدّول التي تعمل فيها.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 17 دولة، تقدّم خدماتها عبر أكثر من 700 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريــة، المغرب وألمانيا بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.

وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السّمحاء في مجالات مصرفيّة التّجزئة، والتّجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف العالمية S&P Global Ratings بتحديث التصنيف طويل الأجل لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. إلى 'ب ب –' / '-BB' مع نظرة مستقبلية 'مستقرة' ، مع التأكيد على التصنيف 'ب ' / 'B' قصير المدى للبنك. كما منحت الوكالة الإسلاميّة الدولية للتّصنيف تصنيفا دوليا بدرجة BBB+ (الطويل المدى) / A3 (القصير المدى) وتصنيفا محلّيا بدرجة A+ (bh) / A2 (bh) مع درجة مضارب من ’85-81’، وهي أعلى مستوى بين المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة.