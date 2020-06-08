شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.58%.. وتعيين عبد الله صالح كامل رئيساً لبنك البركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.58% رابحاً 7.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 596.8 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.60% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.17%، بنك البحرين والكويت بنبة 3.09%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.85% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البجرين بنسبة 0.95%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.86% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.68%.

وفى سياق متصل أعلن مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، عن تعيين عبد الله صالح كامل رئيساً للمجلس، وذلك خلفاً للراحل الشيخ صالح عبد الله كامل مؤسس المجموعة الذي انتقل إلى رحمة الله الشهر الماضي، وصادق مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين.

ويعتبر عبد الله صالح كامل من الشخصيات الأوائل التي واكبت تأسيس المجموعة، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيساً للجنة التنفيذية في المجموعة لعدة سنوات، ومن الذين ساهموا بفاعلية في وضع وتطوير استراتيجيات التنويع والتوسع للمجموعة، وأشرفوا على تنفيذها طوال السنوات السابقة، ويرجع له الفضل الكثير من الإنجازات التي حققتها إلى جانب والده مؤسس المجموعة.

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إلى جانب ذلك عبد الله صالح كامل هو رئيس مجلس إدارة شركة عسير، ورئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتنمية والتمويل العقاري، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، ونائب رئيس مجلس إدرة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إعمار، وشغل سابقاً العديد من المناصب التنفيذية في مجموعة دلة البركية، وبلغت ذروتها في منصب نائب الرئيس لقطاع الأعمال حتى عام 1999 عندما تولى منصبه الحالي، ويمتلك عبد الله صالح كامل خبرة متنوعة تزيد عن 30 عاماً في القطاعات المصرفية والاستثمارية والصناعية.

وفي سياق آخر أعلن بنك البحرين الوطني، عن تدشين أجهزة نقاط بيع جديدة ومطورة بنظام أندوريد في كافة أنحاء المملكة، وذلك من منطلق جهوده المستمرة لتعزيز مستوى خدماته المالية والمصرفية للعملاء، وتتمتع أجهزة نقاط البيع الجديدة بعدة خصائص متميزة تعزز تجربة الدفع لعملاء البنوك، حيث تمتاز بسرعة الاتصال بالشبكة وسرعة إصدار الرصيد مع عملها بخاصية اللمس، وتم تصميم هذه الأجهزة لاستمرار خدمة التعامل مع البطاقات المعززة بتقنية الاتصال قريب المدى، التي أطلقها البنك خلال العام الماضي، إلى جانب دعم المتاجر في تسهيل تقديم برامج الولاء، وقبول عمليات الدفع باستخدام رمز QR وغيرها من أشكال الدفع الرقمي في المستقبل.