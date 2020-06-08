شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور للجملة.. انخفاض العنب الاصفر والخوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 8-6- 2020 ، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، بعد أن انخفضت أسعار معظم الأصناف عقب إجازة عيد الفطر، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنالبرتقال الصيفي 6-9 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 12 - 26 جنيها للكيلو وانخفاض أسعار الخوخ العريشي ليتراوح بين 3-6 جنيهات مقابل 4-6 جنيهات، انخفاض أسعار العنب البناتى الاصفر ليتراوح بين 4-6 جنيهات مقابل 5 - 9 جنيهات، وسجل العنب البناتى الاحمر 5-9 جنيهات.

وأشار النجيب لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-9 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7 جنيات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات.

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وأضاف النجيب أن أسعار المشمش تبدأ من 5-10 جنيهات، والبطيخ الحبة 10-25 جنيها.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

كما أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 ألف طن، وانفراجه في تدفق الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والأوربية، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.