شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الطفيف ليتحرك دون 43.00، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بمحاولات التخلص من العزم السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 45.25، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 41.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.25 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد