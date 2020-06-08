شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار جانبي منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 38.10، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستويات 41.04 ثم 43.05 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد