شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، تعززه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع الذي يستهدف مستوى 18.93 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.10 لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 17.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد