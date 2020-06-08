الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 08-06-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 1691.10 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم أفضلية لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الميل الصاعد نحو 1764.00 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول.

 

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق 1691.10 أو كسر الدعم 1670.80 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1670.00 والمقاومة 1720.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للذهب 08-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا