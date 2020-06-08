شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 1691.10 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم أفضلية لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الميل الصاعد نحو 1764.00 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق 1691.10 أو كسر الدعم 1670.80 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1670.00 والمقاومة 1720.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي