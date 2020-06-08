إنيفيديا وسط توقعات إيجابية – تحليل – 08-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، وبمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.75% بما يعادل 6.14 نقطة ليستقر على سعر 356.80 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والتاريخي عند 366.67 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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