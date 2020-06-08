مايكروسوفت يقترب من مقاومته التاريخية – تحليل – 08-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكتسي السهم في آخر جلساته باللون الأخضر كسب خلالها ما نسبته 2.34% بما يعادل 4.28 نقطة ليستقر على سعر 187.20 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 177.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والتاريخي عند 190.70.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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