إنتل طريقه ممهد للمزيد من الصعود – تحليل – 08-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.18% بما يعادل 1.37 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 64.34 دولار، كما يستفيد السهم أيضاً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 61.93، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 69.23.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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