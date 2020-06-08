جوجل في طريقه لإغلاق فجوة سعرية – تحليل – 08-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.86% بما يعادل 26.21 نقطة ليستقر على سعر 1,438.39 دولار، مدعوماً بالضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مهاجماً مستوى المقاومة 1,436.60، وسط محاولاته لإغلاق فجوة سعريه قد صنعها في وقت سابق، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 1,436.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري والتاريخي 1,531.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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