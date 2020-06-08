شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فيس بوك (FB) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المحوري 222.30، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.98% بما يعادل 4.48 نقطة ليستقر على سعر 230.77 دولار، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 222.30، ليستهدف مستوى المقاومة 247.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد