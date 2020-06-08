شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل بالجلسة السابقة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبعد بيانات ألمانية ضعيفة أثارت قلق المستثمرين حيال أكبر اقتصاد فى أوروبا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 2.5% ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 375.4 نقطة ،بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بأكثر من 6.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل إعلان البنك المركزي الأوروبي توسيع برنامج التحفيز النقدي لدعم اقتصاد منطقة اليورو فى مواجهة تداعيات جائحة الفيروس التاجي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بفعل عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.5% ، بسبب عمليات حاجز الأرباح ، بعد موجة من المكاسب القوية.

فى ألمانيا انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 17.9% فى نيسان/أبريل ،بأسوأ وتيرة ركود فى تاريخ أكبر اقتصاد فى أوروبا ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنسبة 16.0% ،وسجل الإنتاج انخفاض بنسبة 8.9% فى آذار/مارس.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 2.6% ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1% على خلال الاتجاه السائد فى أوروبا.