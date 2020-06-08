شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ،والعودة بالتداولات أعلى الحاجز النفسي عند 1,700$ للأونصة ،ويكبح تلك المحاولات ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,697.46$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,683.51$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,677.49$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 1.6% ، فى ثالث خسارة يومية خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,670.80$ للأونصة ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي،فقدت أسعار الذهب نسبة 2.5% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ،والعودة بالتداولات أعلى الحاجز النفسي عند 1,700$ ،غير أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن أي اتجاه صعودي خلال الفترة الحالية سيكون محدودا للغاية.

خاصة وأن مستويات طلب المعدن كملاذ آمن ضعيفة بشدة ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،استنادا على آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 4.1 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,128.11 طن متري ،ليبتعد عن إجمالي 1,133.37 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013 ،والمسجل فى وقت سابق الأسبوع الماضي.