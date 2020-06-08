شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.18 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 10:48 صباحًا, 8 يونيو 2020 م المناطق _ الرياض ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 3.10 دولاراً أمريكياً ما نسبته 0.18 % ليبلغ 1709.55 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 16.60 دولاراً أمريكياً بما يعادل نسبة 0.98 %.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.18 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.