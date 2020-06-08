شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي فوق 40$ للبرميل للمرة الأولى فى 3 أشهر بعد تمديد تخفيضات "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،ليتداول الخام الأمريكي فوق 40$ للبرميل للمرة الأولى فى ثلاثة أشهر ، بفضل اتفاق تحالف أوبك بلس على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية تموز/يوليو المقبل ، بجانب إلى ارتفاع واردات النفط إلى الصين لأعلى مستوياتها على الإطلاق ، بالإضافة إلى هبوط أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2009.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 1.5% إلى مستوي 40.42$ الأعلى منذ 9 آذار/مارس الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 39.83$، وسجل أدنى مستوي عند 38.83$ ،و صعد خام برنت بنسبة 2.3% إلى مستوي 43.40$ للبرميل الأعلى منذ 6 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 42.42$ ، و سجل أدنى مستوي عند 41.84$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 4.8% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد الإعلان عن عقد اجتماع تحالف أوبك بلس.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 11% ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2019.

وتعاذ تلك السلسلة القوية من المكاسب إلى العديد من الأسباب ، منها آمال تعافي مستويات الطلب العالمي بعد تخفيف القيود ضد فيروس كورونا ،وانحسار تخمة المعروض بعد تطبيق اتفاق أوبك بلس ، وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2018 .

وافق تحالف "أوبك بلس" رسميا يوم السبت على تمديد تخفيضات قائمة تمثل 10% من الإمدادات العالمية لمدة شهر إضافي حتى نهاية تموز/يوليو المقبل.

وكان التحالف العالمي قد اتفق فى نيسان/أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ،لتحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.

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وبعد الموافقة على التمديد ،قررت المملكة العربية السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" رفع أسعار الخام تسليم تموز/يوليو بأعلى وتيرة فى نحو عشرين عام.

فى الصين قفزت واردات ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم 19.2% فى أيار/مايو ، مسجلة أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق ،بفضل تعافي الطلب الوقود بقوة بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأحد أن الصين اشترت 11.296 مليون برميل يوميا ، ارتفاعا من 9.84 مليون برميل يوميا فى نيسان/أبريل ،وسجلت الواردات 9.47 مليون برميل فى أيار/مايو 2019.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 16 منصة ، فى الانخفاض الثاني عشر أسبوعيا على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 206 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ حزيران/يونيو 2009.

الإغلاقات الواسعة الحالية فى منصات استخراج النفط الصخري فى الولايات المتحدة ، بسبب أسعار النفط الرخيصة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

وبسبب تلك الإغلاقات أيضا تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 11.2 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 29 أيار/مايو 2020 ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وعلى مدار أكثر من شهرين ونصف انخفض الإنتاج الأمريكي بحوالي 1.9 مليون برميل يوميا ، فبعدما قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل فى آذار/مارس الماضي ، انخفض فى أيار/مايو إلى 11.2 مليون برميل ،وبالرغم ذلك لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.